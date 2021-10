Aker Carbon Capture Selected for 5 CCUS Plants in UK Autor: PLX AI | 19.10.2021, 08:33 | | 49 0 | 0 19.10.2021, 08:33 | (PLX AI) – Aker Carbon Capture Selected by Viridor as Partner for Accelerating Decarbonization at Multiple Waste to Energy Sites in the UK.Viridor's plans include exploring the installation of modular CCUS plants on five waste-to-energy sites across … (PLX AI) – Aker Carbon Capture Selected by Viridor as Partner for Accelerating Decarbonization at Multiple Waste to Energy Sites in the UK.Viridor's plans include exploring the installation of modular CCUS plants on five waste-to-energy sites across … (PLX AI) – Aker Carbon Capture Selected by Viridor as Partner for Accelerating Decarbonization at Multiple Waste to Energy Sites in the UK.

Viridor's plans include exploring the installation of modular CCUS plants on five waste-to-energy sites across the UK

Viridor has partnered with Aker Carbon Capture for the delivery of five modular plants

This partnership with Aker Carbon Capture could accelerate Viridor’s net zero plans by a decade to 2030, Aker Carbon Capture says Aker Carbon Capture Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Aker Carbon Capture Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer