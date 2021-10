BioNTech präsentiert verbesserten Impfstoff. Der Aktienkurs explodiert!

BioNTech hat die vergangenen Monate genutzt, das bisherige Vakzin weiterzuentwickeln und die Zusammensetzung dahingehend anzupassen, dass der Impfstoff zukünftig noch leichter in der Handhabung wird. Das ist nun gelungen. Denn wie BioNTech soeben mitteilte, braucht der “Impfstoff 2.0” nun vor der Verabreichung nicht mehr verdünnt zu werden. Auch in Sachen Lagerfähigkeit haben die Mainzer einen großen Schritt nach vorne gemacht…

Denn der verbesserte Impfstoff kann nun bis zu zehn Wochen im Kühlschrank gelagert werden, statt wie bisher nur rund einen Monat. Kein Wunder also, dass die Aktie deutlich angezogen hat. An der Nasdaq verzeichnete BioNTech gestern ein Plus von mehr fünf Prozent. Der Schlusskurs von 261,19 US-Dollar bedeutete für BioNTech ein neues Monatshoch. Zuletzt hatte die Aktie Ende September auf vergleichbarem Niveau geschlossen.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

