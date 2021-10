BioNTech entwickelt Impstoff 2.0! Wirkstoff länger haltbar und einfacher in der Anwendung!

BioNTech arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. So gab das Unternehmen soeben bekannt, dass die Mainzer gemeinsam mit US-Partner Pfizer den bestehenden Wirkstoff deutlich verbessern konnten. Denn durch die neue Zusammensetzung muss der Impfstoff nun nicht mehr verdünnt werden vor der Injektion. Das erleichtert die Handhabe deutlich. Auch lässt der Impfstoff nun rund zehn Wochen im Kühlschrank lagern statt wie bisher nur einen Monat…

Nach diesen guten Nachrichten zieht der Aktienkurs von BioNTech wieder merklich an. Gestern schossen die Kurse an der Nasdaq mehr als fünf Prozent nach oben. Der Schlusskurs von 261,09 US-Dollar bedeutete den höchsten Schlusswert im gesamten Oktober. Damit scheint BioNTech also langsam aber sicher in die Erfolgsspur zurückzufinden, zumal der Kurs nach unten jetzt gut abgesichert ist.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

