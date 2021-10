Valneva: Das neue Kursziel ist endlich da!

Beim französischen Impfstoffentwickler Valneva kommt der Zug endlich ins Rollen. Denn das Unternehmen präsentierte gestern die Ergebnisse zu dem entwickelten Impfstoff VAL2001 und die Resultate können absolut überzeugen, sodass nun auch die ersten Analysten ihre Prognosen nach oben anpassen… Kein Wunder, denn der erste Totviren-Impfstoff weist in der entscheidenden Phase-III-Studie ganz erstaunliche Resultate auf!

So ist die Wirksamkeit in der Testgruppe genauso hoch wie in der Referenzgruppe, die einen alternativen Impfstoff verabreicht bekam. Dabei zeigten die Probanden allerdings deutlich weniger Impfreaktionen und Nebenwirkungen als die Referenzgruppe, was für eine gute Verträglichkeit spricht. Die Analysten von des Research-Hauses Stifels haben nach diesen Erkenntnissen die Aktie erneut unter die Lupe und jetzt das Kursziel von 13,30 Euro auf 17,40 Euro erhöht!

Ausgehend vom aktuellen Niveau hätte Valneva demnach rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial. Das halten wir noch für untertrieben. Doch sollten Anleger jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen? Oder lieber einen kleinen Rücksetzer abwarten? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserer exklusiven Valneva-Studie, die Sie heute angesichts ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.