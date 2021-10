Volkskrankheit bald heilbar? RHEACELL geht innovative Therapiewege mit neuartigem Zelltherapeutikum

Heidelberg, 19. Oktober 2021 - Über 80.000 Menschen in Deutschland leiden unter chronisch venösen Wunden (CVU). Ausgelöst durch Venenschwäche können Wunden entstehen, die über Jahre nicht mehr heilen. Nässende offene Stellen und heftige Schmerzen bestimmen den Alltag von stark Betroffenen. Bisher gab es keine wirksame Behandlungsmethode, doch das könnte sich schon bald ändern.

Bereits in einer ersten erfolgreich abgeschlossenen klinischen Studie (JID Innovations, im Druck) mit einer begrenzten Anzahl an Patienten konnte die Sicherheit des Stammzellprodukts bestätigt werden. Auch erste Wirksamkeitsdaten haben überzeugt. Nun erhielt RHEACELL die Genehmigung zur Folgestudie durch das Paul-Ehrlich Institut (PEI), für die schon der erste Patient behandelt werden konnte. In dieser Folgestudie wird die Wirksamkeit in einer groß angelegten Population untersucht.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen vor kurzem die nationale Ausnahmegenehmigung (§4b Arzneimittelgesetz - AMG) zur Behandlung dieser Patienten mit AMESANAR(R). Damit kann endlich einem weitaus größerem Patientenkollektiv geholfen werden.

"Diese Genehmigungen sind nicht nur für Betroffene von großer Bedeutung, sondern ein wichtiger Meilenstein für eine neue Produktklasse in einem noch relativ jungen Forschungsgebiet", sagt Dr. Ganss, Arzt und Geschäftsführer von RHEACELL.

Stammzellbasierte Therapien gewinnen gerade bei bisher nicht heilbaren Erkrankungen immer mehr an Bedeutung. Diese Genehmigungen des PEI sind ein klares Signal, die Entwicklungen zellbasierter Arzneimittel vorantreiben zu wollen.

RHEACELL gehört zu den Pionieren in der stammzellbasierten Arzneimittelentwicklung. So fokussiert sich das Unternehmen nicht nur auf nicht heilende chronisch venöse Wunden und nicht heilende diabetische Fußwunden, sondern auch auf zusätzliche schwerwiegende und seltene Erkrankungen, wie beispielsweise die Epidermolysis Bullosa (Schmetterlingskrankheit), welche hauptsächlich Kinder betrifft.