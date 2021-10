Inflation - welche Inflation, scheinen sich die amerikanischen Aktienmärkte zu fragen? Offenkundig gehen die Investoren davon aus, dass sich die Probleme in Sachen Lieferketten, Materialmangel und explodierenden Energiek

Inflation - welche Inflation, scheinen sich die amerikanischen Aktienmärkte zu fragen? Offenkundig gehen die Investoren davon aus, dass sich die Probleme in Sachen Lieferketten, Materialmangel und explodierenden Energiekosten schon bald erledigt haben werden. Vielleicht haben die Aktienmärkte mit dieser Annahme recht (was bei den hochgradig inflationären Energiepreisen zu Beginn Herbst/Winter allerdings eher unwahrscheinlich ist!). Was aber passiert, wenn das Szenario einer Stagflation immer konkreter wird? Dann müssten die Aktienmärkte ihr aktuelles Motto: wie sehen keine Inflation, wir hören nichts von Inflation und wir sprechen nicht über Inflation wohl flutchtartig auspreisen! Faktisch haben die Märkte also plötzlich wieder das "transitory"-Mantra der Fed übernommen..

