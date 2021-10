Erklärung zur beabsichtigten Transaktion zwischen Silver Lake und Intercontinental Exchange

Brüssel (ots/PRNewswire) - Der Vorstand der Euroclear Holding SA/NV nimmt die

heutige Mitteilung zur Kenntnis, dass Intercontinental Exchange, seit 2017 ein

Aktionär von Euroclear, eine Vereinbarung zum Verkauf seines 9,85 %-Anteils an

Silver Lake getroffen hat.



Angesichts dieser Ankündigung muss Euroclear nun die für eine solche Transaktion

erforderlichen regulatorischen Auflagen einhalten.





Informationen zu EuroclearDie Euroclear-Gruppe ist der vertrauenswürdige Anbieter vonPost-Trade-Dienstleistungen in der Finanzbranche. Euroclear bietetInvestmentfonds die Abwicklung und Verwahrung von inländischen undgrenzüberschreitenden Wertpapieren für Anleihen , Aktien und Derivate. Euroclearist eine bewährte, widerstandsfähige Kapitalmarktinfrastruktur, die ihren Kundenauf der ganzen Welt Risikominderung, Automatisierung und Effizienz in großemUmfang bietet.Zur Euroclear-Gruppe gehören die Euroclear Bank, der internationaleZentralverwahrer, sowie Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France,Euroclear Nederland, Euroclear Sweden und Euroclear UK & International. DieEuroclear-Gruppe wickelte im Jahr 2020 den Gegenwert von 897 Billionen EUR anWertpapiertransaktionen ab, was 276 Millionen inländischen undgrenzüberschreitenden Transaktionen entspricht, und verwahrte bis Ende Juni 2021Vermögenswerte in Höhe von 35,2 Billionen EUR für Kunden. Weitere Informationenüber Euroclear finden Sie auf http://www.euroclear.com/