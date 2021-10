US-Tech-Innovatoren wählen das Programm „Staatsbürgerschaft durch Investition" in Montenegro zur Diversifizierung ihres Wohnsitzes

LONDON, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Henley & Partner meldet einen starken Anstieg des Interesses an dem Montenegro Staatsbürgerschaft durch Investition Programm mit einer Flut von Anträgen von dynamischen, erfolgreichen US-Bürgern, von denen die meisten der leistungsstarken Generation X angehören. Das führende internationale Beratungsunternehmen für Wohnsitz und Staatsbürgerschaft ist einer von nur drei von der Regierung ernannten Marketingagenten für Montenegros begehrtes Staatsbürgerschaftsprogramm, das Ende dieses Jahres ausläuft.

Rade Ljumović , geschäftsführender Partner bei Henley & Partners in Montenegro, sagt, dass vermögende Investoren aus mehreren Gründen von Montenegro angezogen werden. „Abgesehen von dem milden mediterranen Klima und der üppigen Schönheit sehen Investoren in Montenegro - einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften des Balkans - erhebliche Chancen. Wir erhalten Bewerbungen von führenden US-Innovatoren aus dem Technologiebereich, deren Immobilieninvestitionen nur der Anfang sind - sie alle wissen, dass Montenegro sich auf die Förderung der digitalen Innovation konzentriert. Es gibt keine Beschränkungen für ausländisches Eigentum und Montenegro bietet eine der günstigsten Steuerregelungen Europas. Neben all den üblichen Vorteilen einer zusätzlichen Staatsbürgerschaft bedeutet der Immobilienboom, dass die Investoren wahrscheinlich hervorragende Renditen für ihre Immobilieninvestitionen erzielen werden."