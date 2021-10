Rund 1.000 Kunden sind jetzt live auf der Skills Cloud

Workday unterstützt Unternehmen bei der Einführung von Skill-basierten Personalstrategien

MUNICH, Germany, Oct. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , gibt bekannt, dass bereits rund 1.000 Unternehmen die Skills Cloud von Workday nutzen. Damit können sie neue Talente effektiver anwerben, weiterentwickeln und darüber hinaus stärker an das Unternehmen binden. Zeitgleich bietet Workday eine Lösung – die Skills Foundation – für Unternehmen an, um seine Kunden bei der schnellen Einführung der Workday Skills-Infrastruktur zu unterstützen, zu der unter anderem die Skills Cloud, Talent Marketplace und der Career Hub zählen.



In einer globalen Umfrage von McKinsey geben 87 % der befragten Führungskräfte an, dass sie in der Belegschaft eine Skills-Lücke feststellen oder diese innerhalb der nächsten Jahre erwarten. Gleichzeitig verfügt weniger als die Hälfte der Befragten über einen Plan, wie sie diese Lücke schließen wollen. Das zeigt, dass Unternehmen sowohl einen Überblick über die bestehenden Skills ihrer Mitarbeitenden brauchen als auch darüber, welche in Zukunft benötigt werden, um die Unternehmensziele zu erreichen.

Workday, ein Unternehmen mit einer Kunden-Community von über 55 Millionen Arbeitnehmenden, unterstützt Organisationen auf eine einzigartige Weise bei der Talentoptimierung. Mit Hilfe der Workday-Anwendungen können Unternehmen ein tieferes Verständnis darüber bekommen, welche Skills in ihrem Unternehmen vorhanden sind. Entscheidend dafür sind Erkenntnisse aus einem einheitlichen Human Capital Management (HCM)-System. Workday HCM ist ein einheitliches System, das die Daten aller Mitarbeitenden sicher zusammenführt – einschließlich Skills – und diese als Teil einer vernetzten Talent Experience zur Verfügung stellt. Unter anderem werden die Bereiche Weiterentwicklung, Rekrutierung und Performance abgedeckt.

Die Skills Cloud, die in Workday HCM enthalten ist, aktualisiert sich dynamisch über die gesamte Employee Journey hinweg, um die Entwicklung neuer Skills abzubilden und Unternehmen bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Skill-basierten Personalstrategien zu unterstützen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, in Echtzeit auf Daten zu vorhandenen wie auch fehlenden Skills zuzugreifen. Auf diese Weise können Unternehmen besser auf geschäftliche Anforderungen reagieren und ihrer Belegschaft eine einheitliche Talent Experience bieten. Seit dem Start im Jahr 2018 hat Skills Cloud die verifizierten Skills von 25 Millionen auf aktuell mehr als 2 Milliarden erhöht.