Vier von fünf Verbrauchern sagen, dass die Pandemie ihr Kochverhalten verändert hat

- 45 % sehen Covid-19 immer noch als ein großes Problem an

- Mehr als ein Viertel (29 %) der Verbraucher geben an, dass sie Marken oder Produkte schätzen, die ihre Gesundheit schützen

ISTANBUL, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Laut einer von Beko, dem führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, durchgeführten globalen Verbraucherstudie gaben vier von fünf Verbrauchern an, dass sich ihr Kochverhalten aufgrund der Pandemie verändert hat. Im Rahmen der Studie wurden über 5 400 Verbraucher aus neun Ländern (Frankreich, Italien, Saudi-Arabien, Polen, Rumänien, Südafrika, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich) befragt, um das Verbraucherverhalten in der Zeit nach der Pandemie zu untersuchen. Die wichtigsten Ergebnisse zeigen, dass mehr als ein Viertel (29 %) der Verbraucher Marken oder Produkte bevorzugen, die ihre Gesundheit schützen, während 45 % zugeben, dass Covid-19 für sie immer noch ein großes Problem darstellt. Da sich die Welt jedoch öffnet, geben 90 % der Verbraucher an, dass sie die Gewohnheiten beibehalten wollen, die sie während des Lockdown erlernt haben, und 50 % sagen, dass Haushaltsgeräte ihren Lebensstil in irgendeiner Weise verbessert haben.

In den letzten 18 Monaten haben die Verbraucher angegeben, dass die Zeit, die sie in der Küche verbringen, weltweit um über 50 % gestiegen ist, und 78 % geben an, dass sich ihr Kochverhalten geändert hat. Um ihre neuen Gewohnheiten zu unterstützen, suchen die Verbraucher nach Geräten, die einfach zu bedienen und zu reinigen sind, die leise arbeiten und über eine bessere Wi-Fi-Konnektivität verfügen, die ihr Leben bequemer machen und ihnen helfen, ein besseres Leben zu führen. Als Antwort auf die sich ständig weiterentwickelnden Küchengewohnheiten und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher bietet Beko seine Sirius Line an, die vier Produkte zur Lebensmittelzubereitung umfasst (Stabmixer, Tischmixer, Zerkleinerer und Handmixer). Jedes Produkt hilft den Verbrauchern, ihre Lebensmittel zu pürieren und zu mixen und weiterhin köstliche, hausgemachte Mahlzeiten für die ganze Familie zuzubereiten.