Zug (ots) - Es drohen gewaltige Anstiege bei den Energiekosten im kommendenWinter, denn die Befürchtung ist groß, dass besonders Öl,- Gas- und Benzinpreiseexplosionsartig ansteigen. Wir haben nicht nur eine Inflationsrate von 4,1% inDeutschland, sondern auch einen Anstieg der Energiekosten gegenüber dem Vorjahrvon 652 Euro - pro Haushalt. Es geht dabei um politische Querelen mit Russland,die die Gaspreise dramatisch ansteigen lassen. Aber auch die Spritpreise wurdenvon den OPEC-Staaten systematisch angehoben und liegen um 26 Prozent höher als2020. Der Schweizer Finanzdienstleister SUD Service & Dienstleistungs AG berätüberregional Kunden aus allen Gesellschaftsschichten, die die eigenen Finanzenneu strukturieren oder aus der Schuldenspirale ausbrechen wollen und kann dazubeitragen, den überteuerten Winter finanziell gut zu überstehen.Viele Menschen haben finanzielle Probleme, weil die Energiekosten, die Miete undeine geringere Kaufkraft (Inflation) die monatliche Haushaltsplanungdurcheinanderbringen. Des Weiteren will die Regierung höhere Steuern und CO-2Abgaben für fossile Brennstoffe wie Öl und Gas erheben. Diese müssen ebenfallsvon den Verbraucher/innen gestemmt werden. Ohne die Hilfe vonFinanzspezialisten, die individuelle Finanzpläne und Sparkonzepte entwickeln,geht es für viele nicht weiter. Zusätzlich stecken viele Menschen in derSchuldenfalle, wodurch das Geld hinten und vorne nicht reicht. Auf dieseZielgruppe hat sich das Schweizer Beratungsunternehmen SUD Service &Dienstleistungs AG spezialisiert, um Menschen in einer Verschuldungssituationenschnell und unkompliziert zu helfen oder um die Ausgaben zu strukturieren. Dafürvermittelt das Unternehmen individuell ausgewählte Finanzexperten, die ihrenMandanten kompetent aus der finanziellen Misere heraushelfen. DieseHilfestellung trägt dazu bei, dass der richtige Ansprechpartner gefunden wirdund dieser dann individuell auf eine spezielle Finanzsituation eines Kunden oderKundin reagieren kann. Die derzeitige Situation an den Finanzmärkten, die hoheInflationsrate von 4,1% und die Nullzins-Politik tragen nicht dazu bei, dasssich die für viele angespannte Finanzsituation so einfach verbessert. Hinzukommen steigende Kosten im Energiesektor, mit denen niemand gerechnet hat, dieaber dennoch bewältigt werden müssen. Dabei stoßen viele Verbraucher/innen anihre Grenzen und benötigen Hilfe. Diese kommt ganz sicher von den Finanzexpertenaus Zug in der Schweiz, die sich über die Jahre einen guten Namen bei derErstellung von praktikablen Lösungen gemacht haben.Der kommende Winter wird hart. Nicht nur von den Temperaturen her, sondernbesonders durch eine Energiepreis-Lawine, die bereits ihre Vorläufer geschickthat. Diese sind an den Tankstellen, bei den Öl- und Gasversorgern und bei dengenerellen Lebenshaltungskosten anzutreffen. Dort lässt sich der generellePreisanstieg am besten nachvollziehen. Um dies anschaulich zu erklären, sollteman einen Blick auf die Gaspreise werfen. Diese stiegen seit März dieses Jahresum sagenhafte 700 Prozent, was zu einer Mehrbelastung eines durchschnittlichendeutschen Haushalts von jährlich 179 Euro führt. Geld, welches viele Menschennicht haben, beziehungsweise nicht übrighaben. Dafür brauchen sie dann Experten,die mit ihnen zusammen die Mehrbelastungen sinnvoll in die Ausgaben integrieren.Besonders schlimm sieht die Situation aus, wenn eine private Verschuldungvorliegt und die finanziellen Möglichkeiten per se begrenzt sind. Dann kann dieSUD AG dabei helfen, aus der Finanz-Misere auszubrechen und dafür eineSchuldensanierung vorzunehmen. Auf der Internetseite:https://finanzsanierung24.ch/ können Sie sich informieren, wie Sie ihrenFinanzhaushalt neu organisieren oder Wege aus den Schulden finden.Pressekontakt:SUD Service & Dienstleistungs AGGubelstrasse 12CH-6300 Zughttps://www.sud.ag/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151288/5049897OTS: SUD Service & Dienstleistungs AG