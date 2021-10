WARBURG RESEARCH stuft SOFTWARE AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Software AG nach dem aktualisierten Konzernausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Während die Datenbanksparte sich besser schlage als gedacht, hinke das Digitalgeschäft mit Integrationssoftware jedoch etwas hinterher, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine eigenen Prognosen will der Experte erst nach Vorlage der kompletten Quartalszahlen überarbeiten./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.