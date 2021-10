Böse Überraschung für Aktionäre von bet-at-home.com (WKN: A0DNAY): Wie der Konzern gestern nach Börsenschluss bekanntgab, stellt er sein Angebot für Online-Casino in Österreich vorübergehend ein. Zudem werden wegen Spielerklagen weitere Rückstellungen in der Bilanz gebildet, wodurch das Jahresergebnis negativ ausfallen wird. Der Kurs rauscht heute um mehr als -13% auf unter 20 € in die Tiefe.Die bet-at-home.com AG ist eine Unternehmensgruppe im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten, die 1999 gegründet wurde. Sie bietet in über 70 Ländern Glücksspiele, Sport- und Gesellschaftswetten in 22 verschiedenen Sprachen im Internet an.Der Konzern wähnt sich im RechtDer mit einer maltesischen Lizenz operierende Konzern geht weiterhin von der europarechtlichen Rechtmäßigkeit seines Handelns und der zivilrechtlichen Unzulässigkeit von Klagen aus. So heißt es in der Pflichtmitteilung: