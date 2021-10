Powercell: Jetzt noch einsteigen?

Powercell-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund fünf Prozent vorne. Damit kostet der Titel nun 17,20 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund acht Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 18,58 EUR. Daher hat Powercell es jetzt selbst in der Hand!

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Da dieser Indikator bei 19,42 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Powercell liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

