publity AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs in ihre Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und beendet Pläne zur Veräußerung ihrer PREOS-Beteiligung



Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508, "publity") plant gemeinsam mit der Konzerntochter PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS"), einer Luxemburger Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium etablierter europäischer Versicherungen, das durch einen General Partner verwaltet wird, als neuen Mehrheitsaktionär in die PREOS aufzunehmen. In diesem Zusammenhang soll die PREOS-Tochtergesellschaft GORE German Office Real Estate AG ("GORE") zugleich neu ausgerichtet und von der PREOS veräußert werden. Zu diesem Zweck wurde unter Beteiligung der PREOS sowie der GORE ein Letter of Intent (Absichtserklärung) unterzeichnet. Im Falle eines positiven Abschlusses der Due Diligence-Prüfungen wird eine Grundlagen-Vereinbarung über die Durchführung der Transaktion unterzeichnet. Die Absichtserklärung sieht im Wesentlichen die folgenden Schritte vor:

In einem ersten Schritt soll ein Portfolio von luxemburgischen Immobilienprojekten bestehend aus einer Beteiligungsholding und einem Debt Fonds mit einem Marktwert von voraussichtlich über 1 Mrd. EUR in GORE durch eine Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien eingebracht werden. Der für die GORE-Aktien anzusetzende Wert soll anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich in einer Spanne von EUR 2,00 bis EUR 3,00 je GORE-Aktie liegen. Hieraus wird sich für PREOS eine Wertberichtigungserfordernis hinsichtlich der im Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit EUR 4,00 bewerteten rd. 23 Mio. GORE-Aktien ergeben.