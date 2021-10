Die Top 5 Tech-Trends für 2022 - BearingPoint-Umfrage (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint

hat knapp 1000 IT-Beraterinnen und Berater zu den wichtigsten IT-Trends für 2022

befragt. Fünf Trends stechen besonders heraus.



Laut der Management- und Technologieberatung werden folgende fünf Tech-Trends im

nächsten Jahr besonders im Fokus stehen:





1. Responsible AI2. Cloud at the Edge3. Cybersecurity Mesh4. Embedded Data & Analytics5. Vernetzte Sensoren und MaschinenStefan Pechardscheck, Globaler Leiter Technology bei BearingPoint: "Wir befindenuns in Sachen technologische Innovationen und Geschäftsmodelle mitten in einerRevolution. Diese zwei Bereiche kann man auch nicht (mehr) voneinander trennen.Alle fünf Technologie-Trends für 2022 sind Gamechanger. Sie bringen Vorteile fürdie Wettbewerbsfähigkeit, erhöhen die Effektivität von Abläufen und Lösungen undkönnen jeweils die Grundlage für neue Geschäftsmodelle bilden. Klar ist: UnsereKunden können alle diese Technologien zu ihrem Vorteil nutzen."Die Ergebnisse der BearingPoint-Umfrage zu den fünf wichtigsten IT-Trends für2022 sind hier in einer Kurzübersicht dargestellt:Responsible AIAnwendungsfälle für KI haben inzwischen einen hohen Reifegrad erreicht und sindschon weit verbreitet. Deshalb müssen sie nun verstärkt kritisch hinterfragtwerden. Es reicht (mittlerweile) nicht mehr aus, dass KI-Systeme gutfunktionieren - ihre Vorhersagen müssen auch fair und für Kunden sowieAufsichtsbehörden leicht erklärbar sein. Es entstehen Systeme und BestPractice-Verfahren, die diese Anforderungen an robustere und bessere KI-Lösungenerfüllen.Cloud at the EdgeSouveräne Clouds und Edge Computing-Anforderungen gehören zu den neuenHerausforderungen für die CTOs. Die Einführung von Cloud-Systemen hat sowohlIT-Organisationen als auch Governance- und Betriebsmodelle (FinOps,CloudOps-Funktionen) verändert. Rechenkapazitäten sollten näher am Nutzer seinund Ressourcen für die Echtzeitverarbeitung und Souveränitätsanforderungenbereitgestellt werden. Edge-Computing und souveräne Clouds bilden nun einGegengewicht zur extremen Cloud-Zentralisierung.Cybersecurity MeshCybersecurity Mesh ist ein verteilter Architekturansatz für eine skalierbare,flexible und zuverlässige Cyber-Kontrolle. Hier wird ein dezentraler Ansatz fürdie Netzwerksicherheit mit individuellen Perimetern für jeden Zugangspunktverfolgt, anstelle eines traditionellen, allumfassenden Top-Down-Ansatzes. DasNetz-Mesh verlagert den Schwerpunkt vom Schutz eines traditionellen