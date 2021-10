In Österreich stellt bet-at-home sein Online-Casino-Angebot zumindest vorübergehend ein. Laut nationaler Glücksspielregelung gibt es in dem Land ein Online-Casino Monopol. Aus Sicht von bet-at-home ist dieses jedoch europarechtswidrig. Ob und wann österreichische Gerichte dies jedoch auch so bewerten, ist unklar. Man will zunächst die weitere Rechtsprechung abwarten. Die Risiken bei einer Fortführung des Angebots sind dem ...