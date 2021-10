Wakeo erhält 11 Millionen US-Dollar von Promus Ventures und 360 Capital

Paris (ots/PRNewswire) - Wakeo, weltweit führender Anbieter vonEchtzeit-Transparenz für Überseetransporte, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen über seinen Orbital Ventures-Fonds in seinerSeries-A-Finanzierungsrunde 11 Mio. US-Dollar von 360 Capital und PromusVentures eingesammelt hat. Dieses neue Kapital wird es Wakeo ermöglichen, weiterin ETA-Berechnungsmodelle zu investieren, zusätzliche Mehrwertfunktionen zuentwickeln und das internationale Wachstum zu beschleunigen.Wakeo ist einzigartig im schnell wachsenden Bereich der Transport-Transparenz,da es über umfassende Expertise in multimodalen Überseeströmen für See- undLuftfracht verfügt, zusätzlich zu den traditionellen Straßen-, Schienen- undBinnenschifffahrtsmodalitäten. Das Unternehmen nutzt ein weltweites Netzwerk ausHunderten von Quellen, darunter Reedereien, Fluggesellschaften, Spediteure, ERP,TMS sowie Satelliten, Terminals oder IoT-Geräte. Die Plattform von Wakeointegriert eine Daten-Maschine, die unterstützt von KI-Algorithmen, diesevielfältigen Datenquellen bündelt, um intelligente ETAs bereitzustellen, dieStörungen antizipieren und Kundenversprechen erzielen. Zu den aktuellen Kundenzählen weltweit führende Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Uniqlo,Faurecia, Air Liquide , B. Braun und Clasquin.