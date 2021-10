Mehrheit will nicht länger als 62 arbeiten / Nur jede*r Achte Erwerbstätige will bis zur Regelaltersgrenze arbeiten / Mehrheit erwartet, dass Rente nicht ausreicht / Nur 18 % fit genug für Arbeit über 69 (FOTO)

Berlin (ots) - Der demografische Wandel stellt Deutschland vor immense

Herausforderungen. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist allerdings eine

Antwort, die bei der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe trifft. Die Ergebnisse

einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag des

Demographie Netzwerks e.V. (ddn) zeigen, dass die Mehrheit der Erwerbstätigen

(53 Prozent) vor dem 63. Lebensjahr aus dem Erwerbsleben ausscheiden will.

Zugleich geht allerdings gut jede*r Zweite geht davon aus, dass später in der

Rente das Geld nicht ausreichen wird.



Mehrheit will früh in Rente gehen







zum gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren berufstätig bleiben. Dabei

nimmt die gewünschte Altersgrenze mit steigendem Lebensalter zu. Gerade die

jüngeren Befragten wollen mehrheitlich sogar schon mit 61 oder früher in Rente

gehen: Fast 60 Prozent der 18- bis 29-Jährigen möchten mit 61 oder früher aus

dem Erwerbsleben ausscheiden. Einfluss auf die gewünschte Altersgrenze hat neben

der Berufsausbildung auch die berufliche Stellung, das Geschlecht und die Anzahl

der Kinder: Mit höherer Qualifikation steigt der Wunsch, länger zu arbeiten.

Über die Hälfte der Arbeiter möchte nur bis 61 arbeiten, bei den leitenden

Angestellten äußern diesen Wunsch nur 40 Prozent.



Schere zwischen Können und Wollen



Ungeachtet der gesetzlichen Altersgrenze halten sich fast drei Viertel der

befragten Erwerbstätigen für geistig und körperlich nicht in der Lage, bis 67

oder länger zu arbeiten. Die Mehrheit (52 Prozent) erwartet, bis 65 nicht mehr

in der Lage zu sein, weiter zu arbeiten. Auch hier zeigen sich klare

Unterschiede nach Ausbildung und beruflicher Stellung: Bei Arbeitern fühlen sich

über 90 Prozent nicht in der Lage, länger als 65 zu arbeiten. Bei leitenden

Angestellten und Beamten sind dies fast 20 Prozentpunkte weniger. Bei den

befragten Akademiker*innen hält sich hingegen ein Viertel für fit genug, um

länger als 69 arbeiten zu können.



Haupthindernisse sind körperliche Arbeitsbelastung und Arbeitsstress



Auf die Frage, was sich bei ihrer Arbeit ändern müsste, damit sie länger

arbeiten wollen, waren "weniger körperliche Belastung und weniger Stress" (40

Prozent), "mehr Flexibilität bezüglich der Arbeitszeit" (34 Prozent) und "mehr

Gehalt" (33 Prozent) die meistgenannten Antworten. Knapp ein Viertel der

Erwerbstätigen würde länger arbeiten, wenn es mehr Wertschätzung durch

Vorgesetzte gäbe. 28 Prozent waren allerdings nicht für eine der genannten

Optionen erreichbar.



Ein besonders großer Anreiz für längeres Arbeiten wäre für Arbeiter die Seite 2 ► Seite 1 von 3



Wenn es sich die Erwerbstätigen aussuchen dürften, würde nur jede*r Achte biszum gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren berufstätig bleiben. Dabeinimmt die gewünschte Altersgrenze mit steigendem Lebensalter zu. Gerade diejüngeren Befragten wollen mehrheitlich sogar schon mit 61 oder früher in Rentegehen: Fast 60 Prozent der 18- bis 29-Jährigen möchten mit 61 oder früher ausdem Erwerbsleben ausscheiden. Einfluss auf die gewünschte Altersgrenze hat nebender Berufsausbildung auch die berufliche Stellung, das Geschlecht und die Anzahlder Kinder: Mit höherer Qualifikation steigt der Wunsch, länger zu arbeiten.Über die Hälfte der Arbeiter möchte nur bis 61 arbeiten, bei den leitendenAngestellten äußern diesen Wunsch nur 40 Prozent.Schere zwischen Können und WollenUngeachtet der gesetzlichen Altersgrenze halten sich fast drei Viertel derbefragten Erwerbstätigen für geistig und körperlich nicht in der Lage, bis 67oder länger zu arbeiten. Die Mehrheit (52 Prozent) erwartet, bis 65 nicht mehrin der Lage zu sein, weiter zu arbeiten. Auch hier zeigen sich klareUnterschiede nach Ausbildung und beruflicher Stellung: Bei Arbeitern fühlen sichüber 90 Prozent nicht in der Lage, länger als 65 zu arbeiten. Bei leitendenAngestellten und Beamten sind dies fast 20 Prozentpunkte weniger. Bei denbefragten Akademiker*innen hält sich hingegen ein Viertel für fit genug, umlänger als 69 arbeiten zu können.Haupthindernisse sind körperliche Arbeitsbelastung und ArbeitsstressAuf die Frage, was sich bei ihrer Arbeit ändern müsste, damit sie längerarbeiten wollen, waren "weniger körperliche Belastung und weniger Stress" (40Prozent), "mehr Flexibilität bezüglich der Arbeitszeit" (34 Prozent) und "mehrGehalt" (33 Prozent) die meistgenannten Antworten. Knapp ein Viertel derErwerbstätigen würde länger arbeiten, wenn es mehr Wertschätzung durchVorgesetzte gäbe. 28 Prozent waren allerdings nicht für eine der genanntenOptionen erreichbar.Ein besonders großer Anreiz für längeres Arbeiten wäre für Arbeiter die