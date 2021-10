Zuverlässige Vorhersage von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern durch KI (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Basierend auf KI und Live-Mobilfunknetzdaten konnten in einer Studie

verlässliche Aussagen über die Covid-19-Einweisungen in einem Zeitraum von 14

bis 21 Tage getroffen werden.

- Andere Indikatoren sind die Anzahl positiver PCR-Tests, die Veränderungen im

Pendelverhalten sowie der Gesamtmobilität in stark frequentierten Bereichen.

- Das Modell hilft Krankenhäusern während der Pandemie ihre Kapazitäten besser

planen zu können und Patienten so die beste Behandlung zu ermöglichen.



Eine Studie in schwedischen Krankenhäusern unter der Leitung von Ericsson, dem

Telekommunikationskonzern Telia und dem Universitätskrankenhaus Sahlgrenska

nutzt künstliche Intelligenz (KI) und Mobilfunkdaten, um ein genaues

Prognosemodell für die kurzfristige Aufnahme von Covid-19-Patienten in

Krankenhäusern 14 bis 21 Tage im Voraus zu erstellen.







wesentlicher Bestandteil der Krankenhausplanung während der Pandemie. In einem

kürzlich durchgeführten Modellversuch hat Ericsson in Zusammenarbeit mit Telia

und dem Universitätskrankenhaus Sahlgrenska ein innovatives Verfahren zur

zuverlässigen Vorhersage der Anzahl kurzfristiger Covid-19-Aufnahmen entwickelt.

Die Vorhersagegenauigkeit bewerteten die Planungsexperten des Krankenhauses und

bestätigten, dass sie einen signifikanten Mehrwert bietet.



Das datengesteuerte Erkenntnismodell nutzt die KI-Modellierungstechnologien von

Ericsson zusammen mit Krankenhauseinweisungsdaten und anonymisierten,

aggregierten mobilen Bewegungsdaten von Telia. Dies ist eine wichtige

Informationsquelle für die Prognosemodelle der beiden Krankenhäuser Sahlgrenska

University Hospital und Södra Älvsborgs Hospital im schwedischen Västra

Götaland.



Um die Erkenntnismodelle zu erstellen, entwickelten und optimierten die

führenden KI-Experten von Ericsson zunächst Vorhersagemodelle in einer

Trainingsphase, um zu ermitteln, wie jedes Vorhersagemodell in verschiedenen

Prognosefenstern abschneidet. Nachdem die KI-Experten und das

Universitätskrankenhaus Sahlgrenska die leistungsfähigsten Vorhersagemodelle und

Einstellungen ermittelt hatten, trainierten die Experten von Ericsson die

Modelle anhand aller Daten neu. Sie erstellten eine zuverlässige 14- bis

21-tägige Prognose für Covid-19-Patienten, die jede Woche aktualisiert werden

konnte. Die Prognosemodelle sind auch so eingestellt, dass sie externe Faktoren

wie Impfdaten berücksichtigen.



Die während der gesamten Studie erstellten Prognoseindikatoren wurden

Die während der gesamten Studie erstellten Prognoseindikatoren wurden
berücksichtigt, kombiniert und mit zahlreichen anderen Informationsquellen



