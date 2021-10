Bayer: Das passt einfach nicht zusammen!

Bayer-Aktionäre dürften sich heute Morgen erneut verwundert die Augen reiben. Denn die Aktie kommt mal wieder nicht so richtig in Tritt. Dabei gibt es doch durchaus gute Nachrichten. Zudem sind die meisten Analysten extrem bullish eingestellt. Doch wann honoriert die Börse endlich diese tollen Entwicklungen? Immerhin konnte Bayer zuletzt einen Sieg in einem Glyphosat-Streit vor einem US-Gericht verbuchen. Außerdem plant der Konzern den Verkauf seiner Sparte Environmental Science Professional, was hunderte Millionen in die Kassen spülen dürfte…

Außerdem sind die allermeisten Investmentbanken und Analystenhäuser mittlerweile positiv für Bayer eingestellt. Erst gestern hat JPMorgan eine Kaufempfehlung ausgesprochen mit einem Kursziel von 67 Euro. Dabei bleibt die Bank sogar noch (deutlich) hinter der Einschätzung der DZ Bank zurück, die sogar Potenzial bis 75 Euro sieht. Noch optimistischer ist die UBS, die Bayer sogar erst bei 83 Euro als fair bewertet ansieht.

Die Experten sind sich also einig. Die Börse sieht das (noch) etwas anders… Sollten Anleger die aktuelle Schwäche zum Kauf nutzen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre? Um all diese Fragen geht es in der brandaktuellen Bayer-Sonderstudie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.