Neues Buch über den digitalen Euro / "Der digitale Euro ist das größte Experiment mit unserer Währung seit ihrer Einführung."

Wiesbaden (ots) - "Der digitale Euro - Computergeld statt Bares", Andreas

Dripke, Stephanie Stoerk, 232 Seiten, ISBN 978-3-947818-61-7, Verlag DC

Publishing



Am 14. Juli 2021 stellte die Europäische Zentralbank EZB den digitalen Euro

offiziell vor. In einem neuen Buch mit dem Titel "Der digitale Euro" geht die

UNO-Denkfabrik Diplomatic Council der Frage nach der Zukunft des europäischen

Digitalgeldes nach.





Hierzu heißt es: "Die Ankündigung erfolgte klammheimlich, mitten in derCorona-Pandemie, in der Urlaubszeit und während der Fußball-EM, um keineAufmerksamkeit zu erregen. Dabei handelt es sich beim digitalen Euro um eine derfundamentalsten Änderungen der gemeinsamen Währung von immerhin 19 Staaten derEuropäischen Union. EZB und EU-Kommission geben sich seitdem alle Mühe, dendigitalen Euro kleinzureden. Selten wurde die Bevölkerung der Euro-Zone derartdreist über die Zukunft ihrer Währung getäuscht."Die Autoren des Buches "Der digitale Euro" vertreten die Auffassung, dass dieMenschen in Europa ein Recht haben zu wissen, was auf sie zukommt. Dabei nehmensie nicht nur die Ankündigung des digitalen Euro unter die Lupe, sondern deckenauch die Hintergründe, die dahintersteckende Technologie und vor allem diemöglichen Auswirkungen auf.Was dabei zum Vorschein kommt, werten die Autoren als erschreckend. Nach ihrerEinschätzung werde mit der Digitalisierung der Währung das Finanzgebaren derBevölkerung bis ins kleinste Detail transparent. Im Buch ist von einem"Riesenschritt hin zum gläsernen Bürger" die Rede. Die Beteuerung der EZB, derdigitale Euro habe nichts mit Kryptowährungen wie etwa dem Bitcoin zu tun, sei"purer Hohn". Ganz im Gegenteil gehöre der digitale Euro zu einemMaßnahmenbündel, um die Staatswährungen vor dem Angriff der Kryptowelle zuschützen. Wörtlich heißt es in dem Werk: "Der Bitcoin wurde als Inbegriff desMisstrauens gegen staatliche Zentralbanken wie die EZB ins Leben gerufen. Imdigitalen Euro manifestiert sich der Versuch der Staatsbanken, ihreVorherrschaft über unser Geld in die digitale Welt zu retten. Ob das gelingt,ist ungewiss. Der digitale Euro ist somit das größte Experiment mit unsererWährung seit ihrer Einführung."