US-Tech-Innovatoren wählen das Programm "Staatsbürgerschaft durch Investition" in Montenegro zur Diversifizierung ihres Wohnsitzes

London (ots/PRNewswire) - Henley & Partner (https://www.henleyglobal.com/)

meldet einen starken Anstieg des Interesses an dem Montenegro Staatsbürgerschaft

durch Investition Programm

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/montenegro) mit einer Flut

von Anträgen von dynamischen, erfolgreichen US-Bürgern, von denen die meisten

der leistungsstarken Generation X angehören. Das führende internationale

Beratungsunternehmen für Wohnsitz und Staatsbürgerschaft ist einer von nur drei

von der Regierung ernannten Marketingagenten für Montenegros begehrtes

Staatsbürgerschaftsprogramm, das Ende dieses Jahres ausläuft.



Rade Ljumovic (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/rade-ljumovic) ,

geschäftsführender Partner bei Henley & Partners in Montenegro, sagt, dass

vermögende Investoren aus mehreren Gründen von Montenegro angezogen werden.

"Abgesehen von dem milden mediterranen Klima und der üppigen Schönheit sehen

Investoren in Montenegro - einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften

des Balkans - erhebliche Chancen. Wir erhalten Bewerbungen von führenden

US-Innovatoren aus dem Technologiebereich, deren Immobilieninvestitionen nur der

Anfang sind - sie alle wissen, dass Montenegro sich auf die Förderung der

digitalen Innovation konzentriert. Es gibt keine Beschränkungen für

ausländisches Eigentum und Montenegro bietet eine der günstigsten

Steuerregelungen Europas. Neben all den üblichen Vorteilen einer zusätzlichen

Staatsbürgerschaft bedeutet der Immobilienboom, dass die Investoren

wahrscheinlich hervorragende Renditen für ihre Immobilieninvestitionen erzielen

werden."







Staatsbürgerschaftsportfolio zu diversifizieren, sagt Mehdi Kadiri

(https://www.henleyglobal.com/about/key-people/mehdi-kadiri) geschäftsführender

Partner und Leiter der Nordamerika-Abteilung von Henley & Partners. "Die

Schockwellen der durch die Covid-19 getriebenen Volatilität im Jahr 2021 haben

dazu geführt, dass mehr Unternehmer diversifizierte Wohnsitzportfolios aufbauen,

indem sie in Aufenthalts- (https://www.henleyglobal.com/residence-investment)

und Staatsbürgerschaftsprogramme

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment) investieren, wie z.B. das

attraktive Angebot von Montenegro. Das Hauptziel besteht darin, die

Beschränkungen und Risiken zu überwinden, die mit der Beschränkung auf eine

einzige Gerichtsbarkeit verbunden sind. Mit seiner leichten Erreichbarkeit der

großen EU-Metropolen sehen Investoren Montenegro als ideales, preisgünstiges Tor

zu Europa und den damit verbundenen Vernetzungs- und Geschäftsmöglichkeiten in

der gesamten Region."



Antragsteller für das Montenegro Staatsbürgerschaft durch Investition Programm

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/montenegro) müssen einen

finanziellen Beitrag von mindestens 350.000 EUR leisten (eine Investition von

250.000 EUR und eine Spende von 100.000 EUR an das Land). Im Gegenzug erhalten

sie und ihre Familien innerhalb von drei bis fünf Monaten die montenegrinische

Staatsbürgerschaft, nachdem sie ein strenges Prüfungsverfahren durchlaufen

haben, das auch gründliche Hintergrundüberprüfungen umfasst.



Der Reisepass Montenegros rangiert stets unter den 50 besten der Welt. Derzeit

liegt er auf Platz 48 des Henley-Reisepass-Index

(https://www.henleyglobal.com/passport-index) und bietet seinen Inhabern

visumfreien oder visumpflichtigen Zugang zu 123 Reisezielen weltweit, darunter

die Länder des europäischen Schengen-Raums sowie Hongkong, Russland, Singapur,

die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Montenegro ist nicht nur

NATO-Mitglied, sondern auch ein anerkannter Kandidat für eine künftige

EU-Mitgliedschaft. Der Chefunterhändler der Regierung, Zorka Kordic, nannte

kürzlich das Jahr 2024 als Ziel für den montenegrinischen Beitritt.



Lesen Sie hier die vollständige Medienmitteilung (https://www.henleyglobal.com/n

ewsroom/press-releases/tech-innovators-choose-montenegro-citizenship)



