Groupe Atlantic erwirbt den deutschen Speicherhersteller Thermic Energy

Thermic Energy selbst bleibt ein eigenständiges Unternehmen, mit expandierenderFertigung, der etablierten Marke und Vertrieb. Thermic Energy-Gründer RafaelZeller wird weiterhin das operative Geschäft führen und bleibt dem Unternehmenauch als Gesellschafter verbunden.Der Groupe Atlantic -Konzerngeschäftsführer für die DACH-Region und AustriaEmail CEO, Dr. Martin Hagleitner MBA, sieht der künftigen Zusammenarbeiterwartungsvoll entgegen: "Gemeinsam mit dem unternehmerischen Engagement vonRafael Zeller und Thermic Energy werden Groupe Atlantic und Austria Email diestark wachsende Nachfrage durch die Energiewende und die Chancen aus demeuropaweiten Boom bei Heizungs- und Warmwassersanierungen vereint ergreifen. Wirhaben damit die Chance zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Mit einer größerenInvestition in die Pufferspeicher-Fertigung der Austria Email in Knittelfeldwird gleichzeitig auch der Standort in Österreich gestärkt."Damit setzen sich die Bündelung der Kräfte und die Systemerweiterung bei derAustria Email AG, dem österreichischen Arm des Familienkonzerns GROUPE ATLANTICmit besonderen Stärken im deutschsprachigen Raum und in den CEE-Ländern, fort.Mit Jänner dieses Jahres wurde die ACV Wärmetechnik übernommen, die für ihrTank-in-Tank-Konzept bekannt ist. Im Sommer konnte schließlich dasWärmepumpenangebot durch die Übernahme der Hautec Gruppe erweitert werden.Über GROUPE ATLANTIC : Über GROUPE ATLANTIC: Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTICist ein französischer Familienkonzern mit weltweit mehr als 10.000 Beschäftigtenin 28 Werken, der im Vorjahr einen Bruttoumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro erzielte.Das Unternehmen ist mit mehr als 15 Marken, (darunter Atlantic, Ideal, Thermor,Sauter, Ygnis, etc.) in mehr als 60 Ländern präsent. GROUPE ATLANTIC entwickeltleistungsstarke, wettbewerbsfähige Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung,Klimaanlagen und Heizungen für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Schulen, Flughäfen,Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude.http://www.groupe-atlantic.com/Pressekontakt:Groupe Atlantic Konzerngeschäftsführer DACH RegionDr. Martin HagleitnerT +43 664 831 94 54mailto:mhagleitner@groupe-atlantic.comhttp://www.austria-email.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118158/5050091OTS: Austria Email AG