Frankfurt (ots) - Im Vergleich von 43 Altersvorsorgesystemen weltweit belegt

Deutschland in der Gesamtbewertung Rang 14 (67.9 Punkte). Das isländische

Altersvorsorgesystem wurde bei seiner Premiere im 13. jährlichen Mercer CFA

Institute Global Pension Index (MCGPI) als das beste System ausgezeichnet. Die

Niederlande und Dänemark haben den zweiten bzw. dritten Platz in der Rangliste

erreicht, nachdem sie ein Jahrzehnt lang um den ersten Platz gekämpft haben. Die

Studie zeigt auch, dass das "Gender Pension Gap" - das geschlechtsspezifische

Rentengefälle - in allen untersuchten Rentensystemen vorhanden ist und dass es

mit gezielten Maßnahmen möglich ist, die Rentenlücke zu reduzieren.



Der MCGPI ist eine umfassende Studie zu den weltweiten Rentensystemen, in denen

zwei Drittel (65 Prozent) der Weltbevölkerung leben. Der MCGPI vergleicht die

Altersversorgungssysteme in der ganzen Welt, zeigt Mängel in den einzelnen

Systemen auf und schlägt mögliche Verbesserungen vor, die zu angemesseneren und

nachhaltigeren Altersversorgungsleistungen führen.







Beim Sub-Index Angemessenheit erreicht Deutschland 79.3 Punkte und beim Faktor

Integrität sehr gute 81.2 Punkte, beim Faktor Nachhaltigkeit allerdings nur 45.4

Punkte. "Der MCGPI zeigt, dass das Altersvorsorgesystem in Deutschland insgesamt

positiv bewertet wird und unser Rentensystem in den Bereichen Angemessenheit und

Integrität sehr stabil ist und wir uns in den letzten Jahren kontinuierlich

verbessern konnten. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit besteht Nachholbedarf,

die Ausfinanzierung über ein Kapitaldeckungsverfahren würde dies erheblich

verbessern", erklärt Norman Dreger, CEO bei Mercer Deutschland. "Außerdem sollte

die betriebliche Altersversorgung weiter gestärkt werden, denn nur so kann

gewährleitstet werden, dass das System auch in Zukunft finanzierbar bleibt. Um

die Rentenlücke zu verringern, müssen Frauen ebenfalls angemessen an der

betrieblichen Altersversorgung beteiligt werden", so Dreger.



Weitere Empfehlungen, die sich aus den Studienergebnissen für Deutschland

ergeben:



- Erhöhung der Mindestrente für einkommensschwache Rentner:innen

- Ergänzung des umlagefinanzierten Systems durch kapitalgedeckte Modelle

- Erhöhung der Teilnahmequoten in der betrieblichen Altersversorgung



"Die Pandemie hat die sozioökonomische Ungleichheit in vielen Teilen der Welt

verschärft. Aus der Perspektive langfristiger Investitionen befinden wir uns in Seite 2 ► Seite 1 von 3



In der Gesamtbewertung liegt Deutschland bei 67.9 Punkten (2020: 67.3 Punkte).Beim Sub-Index Angemessenheit erreicht Deutschland 79.3 Punkte und beim FaktorIntegrität sehr gute 81.2 Punkte, beim Faktor Nachhaltigkeit allerdings nur 45.4Punkte. "Der MCGPI zeigt, dass das Altersvorsorgesystem in Deutschland insgesamtpositiv bewertet wird und unser Rentensystem in den Bereichen Angemessenheit undIntegrität sehr stabil ist und wir uns in den letzten Jahren kontinuierlichverbessern konnten. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit besteht Nachholbedarf,die Ausfinanzierung über ein Kapitaldeckungsverfahren würde dies erheblichverbessern", erklärt Norman Dreger, CEO bei Mercer Deutschland. "Außerdem solltedie betriebliche Altersversorgung weiter gestärkt werden, denn nur so kanngewährleitstet werden, dass das System auch in Zukunft finanzierbar bleibt. Umdie Rentenlücke zu verringern, müssen Frauen ebenfalls angemessen an derbetrieblichen Altersversorgung beteiligt werden", so Dreger.Weitere Empfehlungen, die sich aus den Studienergebnissen für Deutschlandergeben:- Erhöhung der Mindestrente für einkommensschwache Rentner:innen- Ergänzung des umlagefinanzierten Systems durch kapitalgedeckte Modelle- Erhöhung der Teilnahmequoten in der betrieblichen Altersversorgung"Die Pandemie hat die sozioökonomische Ungleichheit in vielen Teilen der Weltverschärft. Aus der Perspektive langfristiger Investitionen befinden wir uns in