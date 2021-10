Auch die Marktforscher von Gartner räumen dem Thema mehr Platz ein: Aufgrund dessignifikant höheren Stellenwerts des B2B-E-Commerce wurden im aktuellen GartnerReport 2021 erstmals auch Unternehmen aus dem Bereich B2B-Digital Commerceprämiert. Ein Marktplatz mit Spezialisierung auf Geschäftskunden bietet daherfür viele Bereiche enorme Vorteile und kann die Lieferantenbeziehung zwischenAnbieter und Abnehmer automatisiert zur Verfügung stellen. VeralteteBestellmodelle per Fax bei vielen einzelnen Lieferanten sind damit obsolet,zudem ist jederzeit volle Transparenz gegeben. Damit findet auch die allgemeineDigitalisierung Eingang in das Beschaffungswesen: "Die Digitalisierung bspw. inder Fertigung eines Unternehmens hat nur dann Sinn, wenn auch Einkauf undVerkauf digitalisiert werden. Unternehmen profitieren enorm durch spezielleMarktplätze im Internet, zumal die Entwicklung heute deutlich einfacher gewordenist. Mehr Umsatz, mehr Kontrolle und schnellere Prozesse sind die Folge, wennman einen Marktplatz korrekt aufsetzt und betreibt bzw. weiterentwickelt",erklärt Tim Schestag.Service auf B2C-NiveauBest IT bringt auch traditionelle Geschäftsmodelle in die Online-Welt. DieE-Commerce-Agentur mit mehr als 100 Mitarbeitern verfügt dabei über eine enormeFertigungstiefe: Alle nötigen Prozesse zur Umsetzung führt das Unternehmen imeigenen Haus durch, mit ausgewählten Software-Partnern, die das technischeGerüst zur Verfügung stellen. "Service hat eine größere Bedeutung beiB2B-Marktplätzen als Preis, Auswahl und Verfügbarkeit. Diese drei Faktorenwerden durch die User längst vorausgesetzt", so Schestag. Der Service istderweil Teil der User Experience, die Kundenerlebnisse werden an den Vorteilendigitaler B2C-Erfahrungen gemessen und sind daher auch daran auszurichten. Eineumfassende Automatisierung und Optimierung sind folglich eine Voraussetzung fürErfolg im B2B-E-Commerce, so die Experten von Best IT.Über Best ITBest IT (https://www.bestit.de/) ist eine mehrfach mit Preisen ausgezeichneteE-Commerce Agentur und gestaltet seit ihrer Gründung im Jahr 2000 erfolgreichdie Digitalisierung des Handels. Zu den Referenzkunden zählen unter anderemREWE, Trigema, Marc Aurel, Intersport, SLV, Denios, Borussia Dortmund (BVB) undFischer Sports. Best IT arbeitet mit führenden Partnern wie Spryker,Commercetools und Shopware und schafft so überzeugende digitaleKundenerlebnisse. Dazu entwickeln die Teams smarte und nachhaltige Lösungen fürdie gesamte Wertschöpfungskette des digitalen Handels - von Strategie undBeratung über User Experience und Design bis hin zur Entwicklung und dem Betriebvon E-Commerce Plattformen über alle Kanäle und Geräte hinweg. Mehr als 100Digital Natives unterstützen an 4 Standorten innerhalb der DACH-Regionanspruchsvolle Unternehmen europaweit. Unsere Teams sind zertifiziert, redundantaufgestellt und werden kontinuierlich geschult, um kundenorientiert undzielführend zu denken und zu handeln. Best IT ist seit mehr als 20 Jahreninhabergeführt und eigenkapitalfinanziert.Pressekontakt:Best IT: Michael Niemeier,Telefon: +49 30 200 111-290,E-Mail: mailto:michael.niemeier@bestit.dePressematerial: https://www.bestit.de/pressematerial/PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E Mail: mailto:team@euromarcom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119919/5050125OTS: best it AG