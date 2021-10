Scout24 SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen München, 19. Oktober 2021 - Die Umwandlung der Scout24 AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) wurde am 15. Oktober durch Eintragung ins Handelsregister abgeschlossen und ist damit formal wirksam. Die neue Rechtsform unterstreicht die Positionierung von Scout24 als zukunftsorientiertes europäisches Technologie-Unternehmen. Die SE ist eine supranationale, europäische Rechtsform, die zu einer modernen und international ausgerichteten Gesellschaft mit einer internationalen Mitarbeiterstruktur hervorragend passt.

Die bisherige Struktur der Organtrennung von Aufsichtsrat und Vorstand sowie die personelle Besetzung der Gremien bleiben bestehen. Die neue Rechtsform hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf Aktionär:innen, Vertragspartner:innen und Kund:innen der Gesellschaft. Auch die Aktionärsrechte oder die Finanzberichterstattung werden durch die Umwandlung nicht berührt. Hauptsitz der Scout24 SE bleibt unverändert München.

Über Scout24

Scout24 ist ein führendes Digitalunternehmen in Deutschland und Österreich. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn.

Ansprechpartnerin für Investor Relations

Ursula Querette

Head of Investor Relations

Tel.: +49 89 262 02 4939

E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für Medien

Jan Flaskamp

Vice President Communications & Marketing

Tel.: +49 89 26202 4943

E-Mail: mediarelations@scout24.com

