goldinvest.de Weltweit größter Uranproduzent beteiligt sich an neuem Uranfonds Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 19.10.2021, 13:07 | | 124 0 19.10.2021, 13:07 | Uran, Uranpreis, Uranfonds, Uranaktien, Atomenergie, Energie, Investments, Cameco, Kazatomprom, Sprott Physical Uranium Trust Uran, Uranpreis, Uranfonds, Uranaktien, Atomenergie, Energie, Investments, Cameco, Kazatomprom, Sprott Physical Uranium Trust Der größte Uranproduzent der Welt Kazatomprom beteiligt sich an einem neuen Uranfonds, der direkt in das radioaktive Metall investieren will. ANU Energy OEIC Ltd. wurde gegründet, um physisches Uran als Langfristinvestment zu halten. Erste Käufe werden über Investments in Höhe von insgesamt 50 Mio. USD von Kazatomprom, der National Investment Corporation der National Bank of Kazakhstan und des in den UAE ansässigen Fondsmanagers Genchi Global Ltd. finanziert. Laut Kazatomprom liefen die Vorbereitungen für dieses Projekt seit vier Jahren und sind Teil einer breiteren Wertschöpfungsstrategie des Konzerns. Der Fonds werde nun in einem Umfeld schrumpfenden Angebots agieren, was positive Auswirkungen für die beteiligten Parteien haben werde, hieß es Erst vor wenigen Monaten hatte der Markteintritt des Sprott Physical Uranium Trust dazu beigetragen, dass der Uranpreis eine beeindruckende Rallye hinlegte. Was wiederum auch die Debatte darüber befeuerte, ob Atomenergie Teil der weltweiten Anstrengungen sein könnte, fossile Treibstoffe zu ersetzen. Dass sich nun auch Kazatomprom in ähnlicher Weise engagiert, der Konzern verantwortete 2020 rund 23% der globalen Uranproduktion, deutet auf eine optimistische Einschätzung des Marktes hin. Auch der neue Uranfonds wird strahlendes Material vom Spot-Markt nehmen, was den Uranpreisen erneut einen Schub geben könnte, erklärten Experten. Die Neuigkeiten aus Kasachstan wirkten sich auch gleich auf die Aktien vieler Urangesellschaften aus. Allen voran konnte Branchengigant Cameco (882017) gestern rund 6% zulegen – und steigt heute weiter. Auch die von GOLDINVEST.de vor mehr als drei Jahren erstmals vorgestellte Global Atomic (WKN A2JAQL) konnte deutliche Zugewinne verbuchen und stieg um mehr als 7%. ANU Energy OEIC soll in seiner zweiten Entwicklungsphase bis zu 500 Mio. USD von institutionellen und/oder Privatinvestoren aufnehmen, um so weitere Urankäufe tätigen zu können, wurde angekündigt. Dabei soll sich der neue Fonds an Anleger in Zentral- und Südasien sowie den Nahen Osten wenden, was ein anderer Markt ist als jener, auf den u.a. der Sprott Physical Uranium Trust abzielt. Bleibt abzuwarten, wie viel Kapital der neue Fonds tatsächlich in der zweiten Finanzierungsrunde einwerben kann. Anleger, die am Uransektor interessiert sind, sollten die Entwicklung genau im Auge behalten, denn sie könnte die bereits hohe Nachfrage am Spotmarkt für ein Uran noch einmal deutlich steigern. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

