FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im Handelsverlauf seine Kursgewinne ausgebaut. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1663 US-Dollar. In der Nacht hatte sie nur knapp über 1,60 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1604 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar war bereits am Montag nach enttäuschenden US-Industriedaten unter Druck geraten. Die Industrieproduktion war im September überraschend gesunken. Am Dienstag wurden in der Eurozone hingegen keine marktbewegenden Daten veröffentlicht.