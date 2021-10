Japanischer Zoll und Smiths Detection verbessern Überwachung mit hochmodernem Prüfsystem

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheitsprüfungstechnologien zur Erkennung von Bedrohungen, hat einen Vertrag mit dem japanischen Zoll über die Lieferung von zwei mit Dual View ausgestatteten Hochleistungs-Frachtprüfsystemen, HCVS, mit Interlaced Hi Energy von 9 MeV zur Durchleuchtung von Lastwagen und Frachtcontainern an den Zoll von Tokio in Jyonanjima und den Zoll von Kobe in Mizushima abgeschlossen. Die Installationen werden im April 2022 beginnen.

Der neue, nachgerüstete Fördermechanismus des verbesserten stationären Röntgenprüfsystems HCVS optimiert die Sicherheitskontrollen, indem er ganze Lastwagen (einschließlich Kabine), Container und Fahrzeuge auf Gefährdungen und Schmuggelware untersucht. Das HCVS kann zwischen organischen und anorganischen Materialien unterscheiden, sodass der manuelle Kontrollaufwand gesenkt wird und schnelle und zuverlässige Ergebnisse geliefert werden. Es wird bereits in verschiedenen Häfen in Japan und in internationalen Häfen wie dem belgischen Hafen Antwerpen und dem israelischen Hafen Haifa eingesetzt.