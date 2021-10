Neu-Isenburg (ots) -



- PepsiCo Deutschland führt die Kennzeichnung als erster Markt weltweit im

Rahmen seiner PepsiCo Positive Agenda ein

- Alle Getränkemarken des Konzerns ab 2022 mit Nutri-Score versehen

- Snacks ab sofort mit Kennzeichnung im Regal



Als erster Lebensmittelkonzern im Snacks- und Erfrischungsgetränkebereich in

Deutschland führt PepsiCo den Nutri-Score für all seine Produkte ein. Den Anfang

machen ab sofort die Snacks der Marken Lay's und Doritos, die es bereits mit

Kennzeichnung im Regal gibt. Startschuss für alle PepsiCo eigenen Getränkemarken

fällt 2022.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Es geht darum, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Verbraucher*innen, die auf derSuche nach einfach zu verstehenden Informationen sind, erhalten diese durch denNutri-Score und treffen positive Entscheidungen. Deutschland trifft positiveEntscheidungen, indem es als eines der ersten EU-Länder den Nutri-Scoreeinführt, der hoffentlich zum einheitlichen Kennzeichnungssystem für Europawird. Und PepsiCo trifft positive Entscheidungen, indem wir unserGeschäftsmodell so transformieren, dass wir einen nachhaltigeren Einfluss aufunsere Verbraucher*innen und unseren Planeten haben.", sagt Silviu Popovici, CEOvon PepsiCo Europe."Wir wollen den Menschen in Deutschland echte Wahlfreiheit ermöglichen, damitsie sich bewusst und transparent informiert für unsere Produkte entscheidenkönnen. Deshalb unternehmen wir diesen Schritt, mit dem wir Vorreiter inDeutschland sind", sagt Torben Nielsen, Geschäftsführer von PepsiCo DACH.Der Nutri-Score gibt Verbraucher*innen die Möglichkeit, verschiedene Produkteeiner Produktgruppe auf einfache Weise miteinander zu vergleichen. DieErgebnisse des Nutri-Score sind dabei besonders intuitiv und leichtverständlich. Eine repräsentative Studie des Bundesministeriums für Ernährungund Landwirtschaft (BMEL) hat das in einem Vergleich (https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/freiwillige-angaben-und-label/nutri-score/nutri-score_node.html) von insgesamt vier Modellen der erweitertenNährwertkennzeichnung bestätigt. Der Nutri-Score erhielt den meisten Zuspruchseitens der Konsument*innen. In den kommenden Wochen wird PepsiCo mitverschiedenen aufmerksamkeitsstarken Aktionen, auf sein Engagement und dieEinführung des Nutri-Score aufmerksam machen.Die Einführung des Nutri-Score ist ein weiterer Schritt von PepsiCo, um das Zielder "Positive Choices" im Handel zu erreichen. "Positive Choices" sollVerbraucher*innen die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen, die besserfür den Planeten und die Menschen sind. Dazu gehört neben einer Reformulierung