CREDIT SUISSE stuft MCDONALDS auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Lauren Silberman

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 271

Kursziel alt: 271

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für McDonald's auf "Outperform" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Der Fast-Food-Anbieter dürfte sich im dritten Quartal stark entwickelt haben, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Das Franchise-Modell sei angesichts steigender Kosten attraktiv. Auf dem aktuellen Niveau biete der Wert ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 08:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.