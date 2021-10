KEPLER CHEUVREUX stuft KONE CORPORATION auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: KONE CORPORATION

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Kone von 84 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Quartalsbericht und die Prognosen des Aufzugherstellers sollten die negativen Entwicklungen in China und die globalen Lieferkettenprobleme widerspiegeln, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum bei Kone sollte sich aber bereits am dem zweiten Quartal 2022 wieder beschleunigen./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.