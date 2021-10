Mobilum Technologies nimmt bis zu 600.000 Neukunden unter Vertrag und erzielt damit Vertragseinnahmen von bis zu 1,9 Millionen CAD

Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ, erklärt: „Die hohe Zahl der Neukunden, die das Unternehmen voraussichtlich unter Vertrag nehmen wird, ist der beste Beweis für die anhaltende Stärke unserer Zahlungsabwicklungsplattform und das Vertrauen unserer Partner und Kunden in unsere Fähigkeit, den Marktbedarf zu bedienen. Wir freuen uns darauf, unsere Klientel zu unterstützen und unsere Vision und Wachstumsstrategie in die Praxis umzusetzen, indem wir traditionelle Finanzierungen durch gesetzeskonforme digitale Zahlungsangebote und -technologien zugänglich machen.“

Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen nach dem Abschluss des Onboarding-Prozesses, mit dem diesen Kunden Mehrwertdienste innerhalb des On-Ramp- und Off-Ramp-Ökosystems von Mobilum angeboten werden, Einnahmen in Höhe von rund 1,9 Millionen CAD erzielen wird.

Das Unternehmen hat überdies die Firma Generation IACP Inc. für eine anfängliche Dauer von sechs (6) Monaten damit beauftragt, sich angemessen darum zu bemühen, mit den Aktien des Unternehmens zu handeln, um zur Marktliquidität der Aktien beizutragen. Hierfür erhält Generation IACP Inc. eine monatliche Gebühr von 7.500 CAD.

