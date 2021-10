Munich Re Q3 Profit Misses Estimates, but Keeps Full-Year Outlook Intact Autor: PLX AI | 19.10.2021, 13:46 | | 27 0 | 0 19.10.2021, 13:46 | (PLX AI) – Munich Re Q3 net income EUR 400 million after high losses from natural catastrophes.Outlook FY net income EUR 2,800 million (unchanged)The company estimates that windstorm Bernd, which led to flooding and flash floods in Germany and … (PLX AI) – Munich Re Q3 net income EUR 400 million after high losses from natural catastrophes.Outlook FY net income EUR 2,800 million (unchanged)The company estimates that windstorm Bernd, which led to flooding and flash floods in Germany and … (PLX AI) – Munich Re Q3 net income EUR 400 million after high losses from natural catastrophes.

Outlook FY net income EUR 2,800 million (unchanged)

The company estimates that windstorm Bernd, which led to flooding and flash floods in Germany and neighboring countries, will cost roughly EUR 0.6 billion

The company estimates that windstorm Bernd, which led to flooding and flash floods in Germany and neighboring countries, will cost roughly EUR 0.6 billion

In USA, Hurricane Ida caused losses totaling roughly EUR 1.2 billion in property-casualty reinsurance



