Neue Ressourcenstudie: Doré Copper Mining gibt Update für Devlin-Vorkommen!

Doré Copper Mining legt ein hohes Tempo vor. Die Kanadier haben mit der neuen Resourcenschätzung für das Devlin-Kupfervorkommen bereits das dritte Update binnen weniger Wochen vorgelegt.

Insgesamt 13 Kupfer- und Goldvorkommen besitzt Doré Copper Mining (0,89 CAD | 0,62 Euro; CA25821T100) im Chibougamau Mining-Camp in der kanadischen Provinz Québec. Von den ersten soll bereits ab 2024 die Förderung von Kupfer und Gold aufgenommen werden, um mit dem Erz die firmeneigene Verarbeitungsanlage Copper Rand zu beliefern. Sie liegt zentral in dieser Region. Dafür aber braucht es Material. Und das scheint Doré Copper zu haben. Das Unternehmen hat nun binnen weniger Wochen die dritte Ressourcenschätzung für eines seiner Vorkommen vorgelegt.

Devlin-Vorkommen: Kupfer nahe der Oberfläche und vorhandene Infrastruktur!

Dabei handelt es sich um das Devlin-Vorkommen, das direkt am Flaggschiffprojekt Corner Bay liegt und nur 35 Kilometer von der Verarbeitungsanlage Copper Rand entfernt. Hierfür besitzt Doré Copper nun eine Ressourcenschätzung mit 37 Mio. Pfund Kupfer in der hochwertigen Kategorie Measured & Indicated (nachgewiesen und angedeutet) sowie 19 Mio. Pfund Kupfer in der Kategorie inferred (vermutet). Mehr dazu finden Sie an dieser Stelle. Pluspunkt: Das Vorkommen befindet sich in einer Tiefe von lediglich 100 Metern unter der Oberfläche. Zudem ist Infrastruktur auf dem Projekt vorhanden, beispielsweise gibt es einen 305 Meter langen Zugangsstollen, der bis zu einer vertikalen Tiefe von 70 Metern reicht. Doré Copper will das Devlin-Vorkommen in die PEA für eine Produktion aufnehmen. Diese Wirtschaftlichkeitsrechnung soll im Januar 2022 vorgelegt werden.

Doré Copper Mining: Analysten raten zum Einstieg

Jüngst erst hatte Doré Copper Mining eine Ressourcenstudie für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen den Kupfergehalt um satte 107 Prozent steigern, also mehr als verdoppeln. Konkret umfasst Corner Bay bereits 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred). Ausführliche Informationen dazu finden Sie an dieser Stelle. CEO Ernest Mast strebt ab 2024 eine Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr an. Aktuell kommt Doré Copper MIning auf einen Börsenwert von lediglich 64 Mio. CAD. Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Produktionsziel Jahreseinnahmen von deutlich mehr als 200 Mio. CAD. Die Analysten hatten erst jüngst ihre Kursziele für die Aktie aktualisiert. So hat Cormark Securities ein Kursziel von 2,30 CAD für die Aktie ausgegeben. Somit bestünde hier die Chance auf mehr als einen Verdoppler binnen 12 Monaten. Auch Paradigm Capital ist bullisch. Analyst Gordon Lawson gibt als 12-Monats-Kursziel stolze 3 CAD aus.