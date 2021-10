Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - In der neuen Damenkollektion für den Herbst und Winter 2021/22zeigt sich der deutliche Fokus, den die internationale Modemarke auf dieEntwicklung eines komplett nachhaltigen Geschäftsmodells legt: Über 80 Prozentder verwendeten Obermaterialien sind nachhaltig, 40 Prozent an CO2-Emissionenkonnten dadurch auf Rohstoffebene eingespart werden. Einen weiteren Schwerpunktlegt das Unternehmen auf die Kommunikation rund umnachhaltige Produktion und Materialien über seine verschiedenen Touchpoints, umseine Kund*innen für nachhaltige Mode zu sensibilisieren und zu begeistern.Mit seiner ambitionierten CR-Strategie "positive choice" hatte bonprix im Maidieses Jahres weitreichende Nachhaltigkeitsziele veröffentlicht und hat seitdem einige wichtigeMaßnahmen umgesetzt. Bis 2030 will das Unternehmen ausschließlich nachhaltigeProdukte aus einer bis zur Faserproduktion vollständig transparenten Lieferketteanbieten. Außerdem wird das Unternehmen dann klimaneutral arbeiten."Unsere zentralen Ziele bis 2030 sind nur zu erreichen, weil wir uns als Markeentschieden haben, dass Nachhaltigkeit Teil unseres Markenkerns ist. Einenwichtigen Meilenstein auf dem Weg dorthin setzen wir mit der aktuellenHerbst/Winter-Kollektion und möchten unsere Kund*innen unter dem Motto "One stepbetter - weil jeder Schritt zählt" einladen, ihn Stück für Stück mit uns zu