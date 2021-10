Burger King® erhält als Pionier in der Gastronomie die V-Label-Lizenzierung von ProVeg (FOTO)

Hannover (ots) -



- Das gab es in der Gastronomie in Deutschland noch nie: Produkte von Burger

King® werden mit dem V-Label von ProVeg gekennzeichnet.

- Das renommierte V-Label bestätigt Plant-based Nuggets und Plant-based Long

Chicken® als rein pflanzlich - sowohl in der Herstellung als auch in der

Zubereitung.

- Die klare Kennzeichnung des V-Labels gibt vegan lebenden Menschen wichtige

Orientierungshilfe.

- Mit der Lizenzierung der veganen Produkte geht Burger King® neue Wege bleibt

Impulsgeber der Systemgastronomie.



Vegane Ernährung ist heute keine Randerscheinung mehr, sondern ein Lifestyle,

den mehr und mehr Menschen ausprobieren und leben. Häufig ist jedoch nicht klar

gekennzeichnet, welche Produkte tatsächlich zu 100 % aus pflanzlichen

Inhaltsstoffen bestehen. Fehlende Transparenz und eine nicht ausreichende

Kennzeichnung lassen vegan lebende Menschen gerade in der Gastronomie zögern,

Produkte zu kaufen. Burger King® schafft jetzt Klarheit: Erstmals in der

Gastronomie in Deutschland werden ausgewählte Produkte mit dem international

führenden V-Label lizenziert - durch die Ernährungsorganisation ProVeg. Die Fans

von Burger King® können nun schnell und zuverlässig die vegan gekennzeichneten

Die Weiterentwicklung des bereits QSR-weit führenden vegetarischen und veganenProduktangebots ist in der Zukunftsstrategie von Burger King® ein wichtigesWachstumsfeld. Deshalb unterstützt Burger King® bereits Initiativen wie BALProzur Aufklärung und Entwicklung von alternativen Proteinquellen. Mit seinemPlant-based Sortiment begeistert Burger King® seine Fans regelmäßig mit neuenvegetarischen und veganen Produktinnovationen. Nun wurden mit den Plant-basedNuggets und dem Plant-based Long Chicken® die ersten beiden Produkte mit demV-Label von ProVeg als vegan lizenziert. Die Produkte und ihre Zubereitungerfüllen damit die strengen Anforderungen der international tätigenErnährungsorganisation an eine vegane Speise in der Gastronomie. Hierfür wurdenAbläufe in der Küche umgestellt, um sicherzustellen, dass dieChicken-Alternativen nicht in Kontakt mit tierischen Produkten kommen. Wie beiallen Plant-based Produkten von Burger King® wurden das pflanzliche Patty unddie Plant-based Nuggets gemeinsam mit The Vegetarian Butcher(TM) entwickelt.Burger King® möchte mit der Auszeichnung des V-Labels seinen Gästen eine bessereOrientierung bieten. Dabei bilden die beiden lizenzierten Produkte erst denAnfang.Das V-Label ist eine international geschützte Marke zur Kennzeichnung vonvegetarischen und veganen Lebensmitteln. Es dient Endverbrauchern als