Der Block der Demokraten

Was die Linkspartei gern in Vergessenheit geraten lassen möchte, ist, dass sie nur die mehrfach umbenannte SED ist. Damit trägt sie die historische Verantwortung für die Ermordung oder Inhaftierung von politisch Andersdenkenden, für die Niederschlagung der Demonstrationen am 17. Juni 1953, für den Bau der Mauer – die Liste an Menschenrechtsverletzungen, an staatlichen Terrorakten ist

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.