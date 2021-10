Rückenwind bei Paion!

Partystimmung bei Paion-Aktionären. Die Aktie liegt immerhin rund drei Prozent in der Gewinnzone. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 1,78 EUR zu haben. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund eins Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 1,80 EUR liegt dieses Hoch. Bei Paion geht es jetzt also besonders hoch her!

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Anleger, die mittel- und langfristig an Paion glauben, sehen sich hier heute bestätigt.

