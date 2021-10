Phillips-Medisize baut weltweite Fertigungskapazität, Fähigkeiten und Kooperationen aus, um Innovation in den Bereichen Arzneimittelverabreichung, Diagnostik und Medizintechnik voranzutreiben

- Branchenführende Kooperationen mit Eyevensys, GlucoModicum und Credence MedSystems beschleunigen die Bereitstellung von bahnbrechenden Technologien und Produkten der nächsten Generation.

HUDSON, Wisconsin, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Phillips-Medisize, ein Molex-Unternehmen und führender Anbieter im Design und in der Fertigung von Arzneimittelverabreichungs-, Diagnostik- und Medizintechnik-Geräten, gibt die Ausweitung seiner weltweiten Fertigungspräsenz bekannt – kombiniert mit dem Ausbau seiner Fähigkeiten in Produktdesign, -entwicklung und -fertigung, um die Bereitstellung revolutionärer Produkte und Lösungen noch effektiver zu gestalten. Die weltweite Reichweite des Unternehmens erstreckt sich auf nunmehr 36 erstklassige Einrichtungen mit skalierbaren End-to-End-Fähigkeiten – darauf zugeschnitten, Kunden zu helfen, bahnbrechende Produkte von überall auf der Welt schnell und effizient auf den Markt zu bringen.

„Als bevorzugter Partner führender weltweit aktiver Kunden investieren wir ständig in neue Talente und Technologien, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg die Kapazitäten und Fähigkeiten von Phillips-Medisize steigern", so Paul Chaffin, President des Bereichs „Medical and Pharmaceutical Solutions" bei Molex. „Unsere nun weltweit größere Reichweite und umfassenderen Ressourcen ermöglichen es uns, komplexe Herausforderungen in Entwicklung und Fertigung zu bewältigen und zugleich steigende Kundenanforderungen in Bezug auf eine stärker lokalisierte Produktion, das Lieferkettenmanagement und auf Strategien für eine beschleunigte Markteinführung zu erfüllen."

Ausbau der Präsenz – für lokale Unterstützung und weltweite Reichweite

Um die steigenden Produktionsanforderungen von Kunden in Kontinentaleuropa erfüllen zu können, errichtet Phillips-Medisize in Katowice (Polen) eine hochmoderne Fertigungsstätte für medizinische Geräte. Der Standort, der 2022 in Betrieb gehen soll, wird die schon bestehenden Produktionsstätten und Innovationszentren in Asien, Europa, Indien, Mexiko und Nordamerika ergänzen. Weiter baut Phillips-Medisize die Produktionskapazität in Suzhou (China) aus, um damit sowohl weltweit aktive als auch regionale Pharma- und Medizingeräte-Kunden bedienen zu können. Auch wird gerade eine schon bestehende Molex-Produktionsstätte in Little Rock, Arkansas (USA) umgerüstet. Die Umstellung wird es Phillips-Medisize ermöglichen, mit dem ständig steigenden Bedarf an massengefertigten Diagnostikgeräten in den USA Schritt zu halten.