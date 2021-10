Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax legt leicht zu - 'Konsolidierung geht in die Verlängerung' Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn hat sich der Dax am Dienstag stabilisiert. Am frühen Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,17 Prozent im Plus bei 15 500,25 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,44 Prozent auf 34 …