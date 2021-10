Die Richtlinien für Menstruationsmigräne in neuer Studie von Curelator in Frage gestellt

- Die MRM-Definition in der 3. Ausgabe der International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) erfordert, dass die Migräne während der Periode an mindestens 2 von 3 aufeinanderfolgenden Zyklen auftritt. Angesichts der großen Variabilität innerhalb einer Frau kann die aktuelle Empfehlung, 3 Monate lang nur Tagebücher zu führen, zu vielen verpassten Diagnosen führen.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Curelator Inc. kündigte neue Daten an, die erneut die uralte Praxis herausforderten, „populationsbasierte" Richtlinien auf alle Personen anzuwenden, diesmal in Bezug auf die Diagnose und Behandlung von menstruationsbedingter Migräne. Die Ergebnisse einer internationalen Gemeinschaftsstudie, die im März in der führenden medizinischen Zeitschrift Headache veröffentlicht wurde, unterstrichen die Notwendigkeit eines personalisierten Ansatzes durch individuelle Analyse der längerfristigen Kopfschmerzdaten einer Patientin.

Menstruationsbedingte Migräne ist weit verbreitet und belastend; Forschung legt nahe, dass der Zusammenhang zwischen Migräne und Menstruation von fast 60 % der Frauen mit Migräne selbst berichtet wird. Für viele Frauen ist jedoch der Zusammenhang zwischen ihren Migräneanfällen und der Menstruation unklar. Jüngste Fortschritte bei der digitalen Erfassung und Analyse hochauflösender, längsschnittiger, individuell gemeldeter Patientinnendaten, wie z. B. mit der N1-Headache-Plattform, haben einen besseren Einblick in die Beziehung zwischen dem Auftreten von Migräneanfällen innerhab einer Patientin und ihren Menstruationszyklen ermöglicht. Dies ist die erste Studie, die versucht, aufzuschlüsseln und zu verstehen, wie der Zusammenhang zwischen Menstruation und Migräne variiert, nicht nur allgemein bei Frauen, sondern auch in jeder einzelnen Frau, von Zyklus zu Zyklus - so dass wir besser verstehen, was bei einer Patientin passiert.