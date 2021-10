Berkshire Hathaway Specialty Insurance erhöht multinationale Kapazitäten und schafft Netzwerk über 170 Länder hinweg

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) meldet die Erweiterung seines globalen Netzwerks durch Niederlassungen und Netzwerkpartner, die Kunden von BHSI fortan mit lokal zugelassenen Versicherungspolicen in 170 Ländern weltweit versorgen können.

„Wir freuen uns, so viele hervorragende Partner auf der ganzen Welt in der BHSI-Gruppe willkommen heißen zu dürfen“, sagte David Valzania, Head of Multinational, BHSI. „Jeder dieser Versicherungsträger teilt die Werte von BHSI und schließt sich unserem Produktangebot, Fokus auf ausgezeichneten Kundenservice und Engagement für die Philosophie CLAIMS IS OUR PRODUCT an.“