Silver Lake übernimmt Grupo BC von L-GAM

Grupo BC, der führende Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Hypothekenmanagements, von Rechtsberatung und digitalen Dienstleistungen für den Finanzsektor auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika, gab heute bekannt, dass Silver Lake, ein im Bereich Technologie-Investitionen weltweit führendes Unternehmen, gemeinsam mit den Gründungsaktionären und dem Führungsteam von Grupo BC das Unternehmen zu 100 Prozent vom Mehrheitseigner L-GAM erwerben wird. Durch diese Übernahme soll die nächste Phase des Wachstums und der Wertschöpfung von Grupo BC gefördert werden.

Santiago Bellver, Chairman von Grupo BC, und Xavier Costa, CEO von Grupo BC, äußerten sich dazu wie folgt: „Wir sind L-GAM für die Unterstützung und die Zusammenarbeit in den sechs Jahren, in denen das Unternehmen an Grupo BC beteiligt war, sehr dankbar. Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit Silver Lake, einem im Bereich der Technologie-Investitionen weltweit führenden Unternehmen, das sein Vertrauen in uns gesetzt hat. Wir werden dank dessen geballter technologischer Kompetenz und durch gezielte Übernahmen unser organisches Wachstum stärken können. In Kürze werden wir die Ziele unserer Strategieplanung und die Zusammensetzung des neuen Vorstandsteams bekannt geben.“

Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake EMEA, merkte hierzu Folgendes an: “Grupo BC ist als skalierter, technologiegestützter Anbieter von geschäftskritischen Dienstleistungen und Softwareprodukten für Finanzinstitute auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika ein hervorragendes Unternehmen mit einem herausragenden Wertversprechen. Die Art und Weise, wie Santiago Bellver, Xavier Costa und das gesamte Team die Plattform von Grupo BC im Laufe der Jahre entwickelt und kontinuierlich digitalisiert haben, um das Unternehmen zum bevorzugten Partner für Kunden aus seiner Branche zu machen, hat uns sehr beeindruckt. Investitionen in wirkungsvolle, wegweisende, technologiegestützte Geschäftsmodelle bilden das Hauptgeschäft von Silver Lake. Es ist für uns ein Privileg, mit dem Management von Grupo BC in einer Zeit zusammenzuarbeiten, in der das Unternehmen in eine neue Phase des organischen und anorganischen Wachstums eintritt.“