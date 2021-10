PyroGenesis erhält von Tata Steel Meilensteinzahlung in Höhe von 2,5 Millionen Dollar

MONTREAL, QUEBEC (18. Oktober 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen spezialisiert ist, freut sich, heute bekanntgeben zu können, dass seine Tochtergesellschaft Pyro Green-Gas (die vormals unter dem Namen Air Science Technologies Inc. firmierte) im Rahmen eines bestehenden, 9,3 Millionen Dollar schweren Vertrags mit der Firma Tata Steel (der „Kunde“, einer der weltweit führenden diversifizierten Stahlproduzenten mit Geschäftsniederlassungen auf der ganzen Welt) eine Meilensteinzahlung in Höhe von rund 2,5 Millionen Dollar erhalten hat. Der vertraglich vereinbarte Restbetrag von rund 3 Millionen Dollar wird voraussichtlich in den nächsten neun Monaten zur Auszahlung gelangen.

Im Rahmen dieses Vertrags wurde Pyro Green-Gas damit beauftragt, ein Verfahren zur Reinigung von Koksofengas und zur Herstellung von Wasserstoff zu liefern, das bei erfolgreichem Einsatz Koksofengas reinigt und hochwertigen Wasserstoff mit einem extrem hohen Reinheitsgrad (99,999 %) gewinnt, was enorme Vorteile für die Umwelt mit sich bringt.

Zusätzlich zur heute eingegangenen Zahlung hat Pyro Green-Gas noch einen weiteren Vertrag im Wert von 267.000 Dollar (der „Vertrag“) mit Tata Steel unterzeichnet. Im Rahmen dieses Vertrages wird Pyro Green-Gas weitere technische Verbesserungen für das bereits vertraglich vereinbarte Verfahren zur Entschwefelung von trockenem Kokereigas und zur Wasserstofferzeugung bereitstellen. Pyro Green-Gas wird Filter liefern, die das verbleibende Gas einer zusätzlichen Reinigung unterziehen und kondensierte Kohlenwasserstoffe, Naphthalin und Staub aus der Kokereigasinfrastruktur entfernen. Dadurch kann das gereinigte Gas als Brennstoff für Galvanisierungs- und Glühöfen in der Stahlverarbeitung verwendet werden.