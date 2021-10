Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Genial, Explosiv, Tinder: Setups für alle!!!! In dieser Ausgabe schauen wir uns sehr interessante Aktien-Setups in unterschiedlichen Zeiteinheiten und Risikoklassen an. Also Setups für Jedermann.