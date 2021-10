Eight International veröffentlicht 5. Competitiveness Report: Deutschland punktet mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und hohem sozialen Standard

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Deutschland ist nicht nur als Wirtschaftsstandort für nationale und internationale Investoren und Unternehmen attraktiv, sondern überzeugt auch durch hohe Sozial- und Bildungsstandards sowie durch politische Stabilität. Nachholbedarf besteht jedoch zum Beispiel in den Bereichen wirtschaftliche Freiheit, Erleichterung von Geschäftsaktivitäten und Bildungsgerechtigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt Eight International, eine international tätige Gruppe unabhängiger Transaktions- und Transformationsberatungen, in ihrem aktuellen Competitiveness Report 2021.Für Eight International ist globale Wettbewerbsfähigkeit nicht gleichbedeutend mit billigen Arbeitskräften, niedrigen Steuern oder flexiblen Unternehmensregulatorien. Ferner ist für Eight International eine Bewertung nach traditionellen Finanzmodellen angesichts der heutigen globalen Instabilitäten nicht mehr zeitgemäß. Die Studie bewertet auf Basis verschiedener globaler Rankings die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität von Ländern und Regionen für Investoren, Unternehmen, Studierende, die Forschung und Wissenschaft, sowie für die Bevölkerung anhand wirtschaftlicher, unternehmerischer und sozioökonomischer Faktoren wie politisches, regulatorisches und ökologisches Umfeld, Bildung und Lebensqualität. All diese Faktoren sind ausschlaggebend für wirtschaftlichen Erfolg, menschliches Glück und Wohlergehen und werden in Zukunft ausschlaggebend für Länder/Regionen sein, um Investitionen und Talente anzuziehen und zu halten sowie Innovationen zu fördern.