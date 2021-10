Insgesamt verfolgt die TransCanada-Aktie seit 2009 einen intakten Aufwärtstrend, dieser brachte in 2014 Kursgewinne an 58,40 US-Dollar hervor. Die letzten Jahre über waren von einer groben Seitwärtsbewegung geprägt, dabei hat sich ein untergeordneter Abwärtstrend seit Anfang 2020 eingestellt. Diesen konnte die Aktie in der abgelaufenen Handelswoche überwinden und tendiert jetzt wieder gen Norden. Dadurch wurde auch ein klares Zeichen bullischer Marktteilnehmer gesetzt.

Long-Chance

Ein Wochenschlusskurs oberhalb des Abwärtstrends ist bereits zustande gekommen, weitere Gewinne könnten sich auf Sicht der nächsten Tage in den Bereich von 54,95 und darüber an 56,39 US-Dollar anschließen. Darüber wäre für die nächsten Monate ein Anstieg an die Hochs aus Anfang 2020 bei 57,92 US-Dollar möglich und bietet sich entsprechend gut für ein Long-Investment an. Pullbacks sollten nach derartigen Ausbrüchen stets einkalkuliert werden, aber erst unterhalb von 51,90 US-Dollar würde die TransCanada-Aktie drohen in den vorherigen Abwärtstrend wieder einzutreten.