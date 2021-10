Dr. Paul-Bernhard Kallen wird neuer Vorstandsvorsitzender des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e.V.

Berlin (ots) - Im Rahmen der 70. Jahrestagung des Kulturkreises der deutschen

Wirtschaft im BDI e. V., die vom 8. bis 10. Oktober 2021 in Berlin stattfand,

wurde Dr. Paul-Bernhard Kallen (Hubert Burda Media) zum neuen

Vorstandsvorsitzenden des Kulturkreises gewählt. Er folgt in dieser Funktion auf

den ausscheidenden Dr. Clemens Börsig, der den Kulturkreis seit 2006 als

Vorstandsvorsitzender leitete und die Arbeit und Weitentwicklung des Vereins

seit 15 Jahren prägte. Der Wechsel im Vorsitz erfolgt zum 1. Januar 2022.



Auch der stellvertretende Vorstandsvorsitz wurde neu gewählt: Nachfolgerin von

Prof. Dr. Michael Otto (Otto Group) ist Ingeborg Neumann (Peppermint Holding).

Als neue Mitglieder wurden zudem Nina Hugendubel (H. Hugendubel GmbH & Co. KG),

Bernd Leukert (Deutsche Bank AG), Dr. Melanie Maas-Brunner (BASF SE), Elena von

Metzler (Bankhaus Metzler) und Petra Scharner-Wolff (Otto Group) in den Vorstand

gewählt. Aus dem Vorstand scheiden Edgar Berger (AutoScout24 GmbH) und Michael

Heinz (BASF SE) aus. Der Wechsel dieser Mandate erfolgt ebenfalls zum 1. Januar

2022.







